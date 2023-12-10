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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن: غرفة عمليات الحزب تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة

غرفة عمليات حزب حماة
غرفة عمليات حزب حماة الوطن

عقدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحزب حماة الوطن، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، لمتابعة أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل. 

وقال العطيفي إن الغرفة تنعقد منذ أيام وتتواصل بشكل آنٍ ودائم مع المحافظات للاطمئنان على سير الانتخابات.

وأضاف العطيفي، في تصريحات له، أن الحزب لديه مندوبين بجميع اللجان الانتخابية، مؤكدا أن ما تشهده مصر من انتخابات تعددية تدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم كحق كفله الدستور لهم.

وتابع: “وننتظر اليوم مشاركة وإقبال المصريين بالداخل بكثافة كما اعتدنا على مشهدهم المشرف والحضاري في مثل هذه الاستحقاقات”.

واختتم العطيفي حديثه بدعوة جميع المصريين إلى المشاركة  للتصويت والتعبير عن رأيهم من خلال صناديق الانتخابات.

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