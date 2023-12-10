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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية في مدرسة طبري الشروق ، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وزير الشباب والرياضه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب  صبحي عن حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ووفقًا للتقارير التي ترد من غرفة العمليات بجميع مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، فإن الإقبال على التصويت كان كبيرًا، حيث شهدت لجان الانتخابات توافد المواطنين بشكل ملحوظ للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وتأتي هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات كنتيجة للوعي المتزايد للمواطنين بأهمية دورهم في تحقيق التقدم والتنمية في البلاد. وتعكس هذه المشاركة الحقيقة الواعية للشباب واستعدادهم للمساهمة في صناعة مستقبل مصر الأفضل.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وفي ختام تصريحه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر. وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة الشباب على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في مجالات الشباب والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لإنتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداء الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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