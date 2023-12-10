عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر

صدى البلد

أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة ذات الدور السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي فضلاً عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين لتجاوز تداعيات الأزمات  الاقتصادیة العالمية الحالية.

txt

توافد العاملين بالدنيا للسكر على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 

txt

وزير التموين يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد الصيرفي بالجيزة|صور

txt

وزير الإسكان يُدلي بصوته: المشاركة تعكس الوعي الحضاري للشعب المصري

وأوضح الوزير أن المشاركة الإيجابية بهذه الانتخابات تسهم في تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة 

ولفت إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في مختلف القطاعات فضلاً عن ارتفاع مؤشرات أداء شتى المجالات الإنتاجية المصرية.

ولفت سمير إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من شأنها الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بمكانة مصر وتعزيز عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وحث الوزير جموع الشعب المصري على المشاركة البناءة في هذا العرس الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي

النائب محمد أبو العينين: اليوم بمثابة عُرس ديمقراطي جميل

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

حكيم يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ