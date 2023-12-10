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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الفيتو الأمريكي بشأن حرب غزة.. رئيس تشيلي يطالب بإصلاح الأمم المتحدة

رئيس تشيلي
رئيس تشيلي

دعا رئيس تشيلي جابرييل بوريتش إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة بعد "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بوريتش على حسابه بمنصة "إكس": "يجب إجراء إصلاح هيكلي عاجل للأمم المتحدة. العالم ليس كما كان عليه عام 1945".  

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دعا أمس السبت لإصلاح جذري لمجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن العالم أكبر من 5 دول دائمة العضوية في المجلس، وأنه لا يمكن قبول أن تتحكم 5 دول بمستقبل العالم.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وذكر جوتيرتش خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة 2023 اليوم الأحد، إنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن النظام الصحي في القطاع ينهار.

وأضاف أنه لن يستسلم إزاء العمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومنع كارثة إنسانية، موجهًا الشكر إلى قطر على جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.

إصلاح الأمم المتحدة الأمم المتحدة تشيلي إطلاق النار في قطاع غزة غزة

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