رئيس الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويحث المواطنين على المشاركة بإيجابية|شاهد

لأجل مستقبل بلادنا الغالية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته - على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي.

وأكد قداسة البابا تواضروس - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية - أن المشاركة في اى انتخابات هى تعبير عن المواطنة، لافتا إلى أنه كما يتعب المسئولين في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا المجهود من خلال اظهار المحبة والمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بتنظيم العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، وأن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

وحث قداسة البابا تواضروس الثانى جموع المصريين من الشباب والكبار بضرورة المشاركة وأنه حق أصيل للجميع، مشيرا إلى أن الكنيسة جزء من الوطن ولابد من مشاركتها كباقي مؤسسات الدولة.

ونوه قداسته إلى أن المشاركة تعد تعبيرا عن الوفاء حيث نشترك جميعا في عملية واحدة، أما النتيجة يعلمها الله.

وأثنى قداسة البابا تواضروس على تنظيم العملية الانتخابية، موضحا أن الإشراف القضائي أمر رائع على مستوى الجمهورية، ويضمن شفافية ونزاهة الانتخابات

وحث قداسة البابا تواضروس الثاني المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا

أن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري.

وشهدت عملية التصويت إقبالا من المواطنين الذين قدموا التحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وسط حالة من الفرحة مع تواجد أمنى مكثف لتنظيم دخول المواطنين إلى لجان الانتخاب.

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