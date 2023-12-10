عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأجل مستقبل بلادنا الغالية

رئيس الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويحث المواطنين على المشاركة بإيجابية|شاهد

صدى البلد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.
وشدد الدكتور أندريه زكي - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته - على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة،  مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.
كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي. 
وأكد قداسة البابا تواضروس - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية - أن المشاركة في اى انتخابات هى تعبير عن المواطنة، لافتا إلى أنه كما يتعب المسئولين في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا المجهود من خلال اظهار المحبة والمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن. 
وأشاد قداسة البابا تواضروس  بتنظيم العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، وأن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ  وأمام العالم كله. 
وحث قداسة البابا تواضروس الثانى جموع المصريين من الشباب والكبار بضرورة المشاركة وأنه حق أصيل للجميع، مشيرا إلى أن الكنيسة جزء من الوطن ولابد من مشاركتها كباقي مؤسسات الدولة. 
ونوه قداسته إلى أن المشاركة تعد تعبيرا عن الوفاء حيث نشترك جميعا في عملية واحدة، أما النتيجة يعلمها الله.
وأثنى قداسة البابا تواضروس على تنظيم العملية الانتخابية، موضحا أن الإشراف القضائي أمر رائع على مستوى الجمهورية، ويضمن شفافية ونزاهة الانتخابات
وحث قداسة البابا تواضروس الثاني المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا 
أن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري.
وشهدت عملية التصويت إقبالا من المواطنين الذين قدموا التحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وسط حالة من الفرحة مع تواجد أمنى مكثف لتنظيم دخول المواطنين إلى لجان الانتخاب.

 

0d453841-76b1-4c8b-b683-0923d3c728c5
0d453841-76b1-4c8b-b683-0923d3c728c5
516edfde-6245-4d1d-b518-785a8a3f77e4
516edfde-6245-4d1d-b518-785a8a3f77e4
1a99d6e9-a7e3-4353-a05d-84d0cf9b2b0f
1a99d6e9-a7e3-4353-a05d-84d0cf9b2b0f
516edfde-6245-4d1d-b518-785a8a3f77e4
516edfde-6245-4d1d-b518-785a8a3f77e4
1a99d6e9-a7e3-4353-a05d-84d0cf9b2b0f
1a99d6e9-a7e3-4353-a05d-84d0cf9b2b0f
fa4b5493-0a69-4bbe-9d44-350afbca4cbf
fa4b5493-0a69-4bbe-9d44-350afbca4cbf

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عقب الإدلاء بصوته.. الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بالهيئة والمواطنين للمشاركة في الانتخابات

المصريين الأحرار: تسهيلات لأول مرة لذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية الحالية

وزير النقل: نعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

رئيس لجنة عامة في شرم الشيخ: إقبال كبير من الناخبين على صناديق «الوافدين»

مصر تنتخب.. زحام أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ