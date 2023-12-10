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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزراة  الصحة بالدقهلية، أنه تم رفع حالة التأهب ومراجعة إستعدادات مديرية الصحة لتوفير التأمين الطبي لجميع مراكز ولجان الاقتراع، بالتزامن مع انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بداية من اليوم الأحد  وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأشار مكين إلى انتشار الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية ، لتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة، لافتاً إلى جاهزية  جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية .

وأضاف أنه تم التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

واوضح وكيل الوزراة أن  إدارة ناقلات الامراض بصحة الدقهلية قامت  فى وقت سابق   بتطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين

ولفت إلى انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية، لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الوضع أولا بأول.

 

 

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