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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقده اللجان الانتخابية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية، للتأكد من سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بحضور المحاسب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ الفيوم، اللجان الانتخابية بمدرسة دفنو الابتدائية بنين بمركز إطسا، والتى تضم لجنتين فرعيتين رقمي "2" و "3"، كما تم تفقد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة منشأة بغداد الابتدائية بمركز الفيوم، وكذا مقر مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ، أن محافظة الفيوم بها عدد 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز عدد 283 مقراً انتخابياً بها، تضم عدد 323 لجنة فرعية، بجميع مراكز وقرى الفيوم، بواقع عدد 16 مقراً انتخابياً بدائرة قسم شرطة الفيوم أول، وتضم عدد 21 لجنة، وفي دائرة قسم شرطة الفيوم ثان، عدد 8 مقرات انتخابية، تضم عدد 13 لجنة، وعدد 40 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة الفيوم، تضم عدد 48 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة أبشواي عدد 36 مقراً انتخابياً، تضم 36 لجنة، وعدد 25 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة سنورس، تضم 28 لجنة.

وتابع محافظ الفيوم، أنه في دائرة مركز شرطة إطسا، تم تجهيز عدد 74 مقراً انتخابياً، تضم 80 لجنة فرعية، وفي دائرة مركز شرطة طامية عدد 31 مقراً انتخابياً، تضم عدد 37 لجنة، وعدد 17 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، تضم عدد 17 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة سنهور القبلية عدد 18 مقراً انتخابياً، تضم 22 لجنة، وعدد 18 مقراً انتخابياً، بدائرة مركز شرطة الشواشنة، تضم 21 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بديوان عام محافظة الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وكان محافظ الفيوم، قد أصدر تعليمات مشددة لمختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية، للوقوف على الحياد أمام كل المرشحين، وعدم الانحياز إلى أى منهم، وحث جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية لاكتمال العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

 

 

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