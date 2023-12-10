بالمزمار.. مسيرة حاشدة لأهالي شبرا الخيمة أمام لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

تقدم سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، مسيرة حاشدة من الناخبين بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال سيد حجازي أن شبرا الخيمة تاريخها السياسي مشهود له بالوطنية واصطفافه خلف الدولة المصرية ويهدفون من تلك المسيرة الحاشدة، توصيل رسالة للعالم، باصطفافهم خلف قيادة بلادهم ووعيهم بالتحديات التى تواجه البلاد.

وأضاف حجازي في تصريحات له اليوم، أن اليوم عرس ديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، داعيا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك المرحلة.

وأوضح حجازي أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطنى، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة ٣٠ يونيه.

وثمن سيد حجازي ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات وتجهيزات للعملية الانتخابية، وضمان الشفافية والحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.