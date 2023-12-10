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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الفيديو كونفرنس.. وزير التنمية المحلية يطمئن من محافظ الدقهلية على سير الانتخابات في

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اتصالاً عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتور أيمن مختار بمحافظ الدقهلية من داخل غرفة العمليات للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بالدقهلية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة .

وقال وزير التنمية المحلية: خالص شكري وتقديري للجهاز التنفيذي بالدقهليه علي الاستعداد الكامل والتنظيم الجيد لإجراء الانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز مقار اللجان وتوفير أماكن انتظار للناخبين .

وقدم " مختار "، الشكر والتقدير الى وزير التنمية المحلية علي دعمه المستمر من أجل إنجاح العملية الانتخابية بالدقهلية من خلال متابعته للاستعدادت التي أجرتها المحافظة واجهزتها التنفيذية لاستقبال الانتخابات الرئاسية ودعمه الكامل للمحافظة.

وقال المحافظ: الدقهلية بشعبها وشبابها تسطر ملحمة وطنية من أمام اللجان الانتخابية لتظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري بواجبه الوطني تجاه بلده وحبه لها والإصرار علي بناء الدولة المصرية الحديثة ذات السيادة ودعمه لقيادات دولته في كل قراراتها.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

 

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