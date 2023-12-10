انتظام اللجان الانتخابية في حدائق القبة بعد ساعة الراحة

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة حدائق القبة انتظاما وإقبالا متزايدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب ساعة الراحة التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعادت عملية التصويت مرة أخرى عقب استئناف التصويت ودخول المواطنين اللجان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن استئناف استقبال لجان الاقتراع للناخبين في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فترة التوقف لمدة ساعة واحدة ابتداءً من الساعة الثالثة وحتى الرابعة من بعد ظهر اليوم، الأحد، وذلك لراحة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية والموظفين المعاونين لهم.

وأكد مصدر قضائي مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات - في تصريح له - أن العملية الانتخابية تم استئنافها باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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