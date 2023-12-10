عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ايهاب سعيد، رئيس
ايهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات

أدلى إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة  للاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، بصوته الانتخابي اليوم الأحد باللجنة الانتخابية ، بمدرسة محمد فريد ، منطقة حدائق القبة ، محافظة القاهرة.

وقال سعيد، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني وحق دستوري لدي كل مواطن، مؤكدا على ضرورة المشاركة من كافة المواطنين .

وأوضح سعيد، أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب المحافظة عليها بالنزول والمُشاركة الايجابية في هذه الانتخابات الرئاسية 2024.

في حب مصر.. موكب للطرق الصوفية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرة لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأكد رئيس شعبة الاتصالات ، أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيعا ضد مروجى الشائعات والفتن، مؤكداً أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة ، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب .

وطالب عضو الغرف التجارية بالقاهرة ، جموع المصريين بالاستمرار فى المشاركة بإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، علي مداراليومين القادمين.

مدبولي يحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس اللجنة العامة يتابع سير الانتخابات بالشرقية


انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات و المدفوعات الرقمية الاتحاد العام للغرف التجارية محافظة القاهرة الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

ترشيحاتنا

رافعين علم مصر.. مسيرة ضخمة للشباب والرياضة تجوب الشوارع في الشرقية..صور

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه منذ بدء الهجوم البري على غزة

رافعين أعلام مصر .. إقبال كثيف من سيدات حلوان على الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية| غرفة عمليات «الصحفيين» تنهى مشكلة زملاء خلال ممارسة عملهم

رئيس الوزراء يشكر الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة والمستشارين لتذليل العقبات أمام المواطنين

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ