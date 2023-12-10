واجب وطني.. رئيس "حماة الوطن" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية |صور

حرص الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ علي الأدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك منذ الساعات الأولي من فتح اللجان الانتخابية امام الناخبين بالجامعة العمالية بطريق النصر بالقاهرة.

وقاا الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية للدولة المصرية حق أصيل وواجب وطني يجب علينا القيام به انطلاقا من المسئولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي تتبنها القيادة السياسية الرشيدة علي مدار السنوات الـ 10 الماضية.

وقال الهريدي، إن الشعب المصري العظيم وجه رساله قوية للعالم بتلبيته نداء الوطن، للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، ليثبت مجدداً عن وعيه الكامل بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم في المرحلة الراهنة من عمر الوطن وما تشهده المنطقة من تحديات، موجها الشكر لهم جميعا علي صورتهم المشرفه التي اثببت حبهم الشديد لوطنهم الغالي .

ووجه رئيس حزب حماة الوطن، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود حثيثة فى تنظيم وتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، في العرس الديمقراطي الجاري، والإشراف الكامل عليها بكل نزاهة ودقة وشفافية.