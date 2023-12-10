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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعد الدين: فوز الرئيس السيسي سيكون نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية الحالية يعد نقطة تحوّل جديدة فى تاريخ مصر السياسي والاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة العربية اضطرابات شديدة.

وطالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال من كافة أطياف المجتمع المصري بضرورة توسيع دائرة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية التى بدأت صباح اليوم بما يعكس ثقل مصر الكبير والقيادة السياسية في المنطقة والتفاف الشعب المصرى خلف قائده.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال أن قادة العالم ينظرون إلى ما يجرى من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا بأن مصر تٌشارك الأن فى صناعة العالم الجديد والتحويل الذى تقوده مجموعة  "بريكس" فى السياسية العالمية.

بناء مصر الجديدة

ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية فى تحقيق واستعادة الأمن إلى الشارع المصري مما انعكس بشكل كبير على تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبناء مصر الجديدة فى وقت قياسى.

أطياف المجتمع المصري اضطرابات شديدة الدكتور محمد سعد الشارع المصري المستويات السياسية الغاز المسال

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