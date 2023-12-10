عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رافعين أعلام مصر .. إقبال كثيف من سيدات حلوان على الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

حرصت السيدات في اللجان الانتخابية بحي حلوان على رفع الاعلام المصرية وتشغيل الاغاني للحث على النزول للانتخابات الرئاسية .

وحرصت السيدات على اصطحاب أطفالهم ، كما حرص كبار السن على الحضور .

رئيس جامعة حلوان والطلاب واعضاء المحلس يدلون باصواتهم في الانتخابات الرئاسية


أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسيه 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان.

أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى ذات اللجنة، حيث حرصت قيادات الجامعة على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، حيث وفرت جامعة حلوان كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

حضور قوي ولافت للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر والاطفال يشاركون


شهدت الساعات الاولى من الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا في مدارس حلوان ، حيث كان للشباب والنساء دور كبير .

كما طهر العديد من الاطفال الذين حرصوا على المشاركة مع اهاليهم خلال العرس الانتخابي والذي يشهد حاليا اقبالا غير مسبوقا.

قام اللواء حسام طوبار رئيس حي حلــــــــــــوان وجميع الاجهزة المعنية بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حي حلــــــــــــوان لتأكد من انتظام العملية الانتخابية والتأكد من حضور القضاه والتأكد على عدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو اشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات .

الانتخابات الرئاسية:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حضور قوي للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر في الانتخابات الرئاسية

أشرف زكي وأحمد خالد صالح.. نجوم الفن في عزاء حماة مصطفى خاطر

إحسان الترك يعلن اعتذاره عن ورشة إعداد الممثل

اليوم.. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيف برنامج «في المساء مع قصواء»

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

رنا سماحة تعلن رحيلها من راديو 9090

في حتة تانية.. نيقولا معوض يكشف كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

ترشيحاتنا

جمعية مجاهدي سيناء: الجهد المبذول في أرض الفيروز وراء إقبال المواطنين بانتخابات الرئاسة

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت

القسام تعلن تفجير عبوة برميلية كبيرة في العشرات من جنود الاحتلال بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ