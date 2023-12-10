فعاليات مشاركة جامعة 6 أكتوبرالتكنولوجية في الانتخابات الرئاسية 2024

يشارك طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أنطلقت اليوم، حيث قررت اتحادات الطلاب فى الجامعات حث الطلاب على المشاركة وتكوين مسيرات كبيرة للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى اللجان القريبة من كل جامعة، فيما قررت الجامعات توفير أوتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان التصويت كجزء من واجبها القانونى كاستحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى، وحث المجتمع الأكاديمى على المشاركة.

جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية

حث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المجتمع الأكاديمى، من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من اليوم 10 ديسمبر حتى بعد غد الثلاثاء، وقال الوزير إن المجلس الأعلى للجامعات طالب، فى اجتماعه الدورى خلال الشهر الماضى، المجتمع الأكاديمى بالمشاركة الفعالة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمى بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى.

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعة نظمت خلال الفترة الماضية ندوات بالكليات لحث الطلاب على المشاركة فى انتخابات 2024، مشيرة إلى أنها سخّرت كافة الإمكانيات للمساهمة فى نقل الطلاب إلى مقار اللجان المختلفة للإدلاء بأصواتهم.

ودعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من أجل تصدير مشهد حضارى يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

أكد أن هذا الاستحقاق الدستورى له أهمية كبيرة فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها، مشيراً إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب أن يساهم الجميع فى أدائه حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها، لأن المساهمة الإيجابية فى الانتخابات تمثل ركناً أساسياً من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.