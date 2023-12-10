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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يشيد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع.
ويؤكد الحزب، أن هذا الإقبال يشير إلى وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن، لاسيما في ظل التحديات العالمية.


ويشير حماة الوطن، إلى أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي، رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن.


وفي ذات السياق، أشاد حزب حماة الوطن، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الدور العظيم الذي يقوم به قضاة مصر الأجلاء في الإشراف على العملية الانتخابية.


ويدعو حماة الوطن، الشعب المصري العظيم للحفاظ على هذا المشهد، بالخروج لصناديق الاقتراع في باقي أيام التصويت، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي.

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