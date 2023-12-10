قيادى بـ"مستقبل وطن": الإقبال الكبير على التصويت بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين

أشاد محمد شهاب الأمين المساعد للأمانة المركزية للعمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع.

كما أشاد “شهاب” في تصريحات له اليوم، بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.



وأكد أن هذا الإقبال علي الاستحقاق الدستوري يساهم بشكل كبير في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن.

ودعا “شهاب”، المواطنين إلى الاستمرار في التواجد والإقبال والنزول والمشاركة في الاقتراع في باقي أيام التصويت والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي.