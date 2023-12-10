عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادى بـ"مستقبل وطن": الإقبال الكبير على التصويت بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين

محمد شهاب الأمين
محمد شهاب الأمين المساعد للعمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن

أشاد محمد شهاب الأمين المساعد للأمانة المركزية للعمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع.

كما أشاد “شهاب” في تصريحات له اليوم، بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.


وأكد أن هذا الإقبال علي  الاستحقاق الدستوري يساهم بشكل كبير  في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن.

ودعا “شهاب”، المواطنين إلى الاستمرار في التواجد والإقبال والنزول والمشاركة في  الاقتراع في باقي أيام التصويت والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

موضوعات متعلقة

المشاركة واجب وطنى.. رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالزيتون

ترشيحاتنا

الفصائل الفلسطينية: تدمير 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

المصريون يختارون رئيسهم.. تحديات وأخطار عالمية ومحلية تفرض استكمال مسيرة البناء والتنمية

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

الفنان محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ