حسن كمال يستقبل المواطنين للتصويت في لجان المعهد الديني بشطورة: بلدنا تستحق

حرص الدكتور حسن كمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة كمال حسن علي الخيرية لتنمية المجتمع في سوهاج، على استقبال أهالي شطورة وتسهيل عملية التصويت للاقتراع بلجنة المعد الديني بشارع قصر كمال حسن علي، في قرية شطورة محافظة سوهاج.

وتوافد أهالي قرية شطورة منذ اللحظات الأولى على اللجان للمشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيسا للبلاد للمرحلة المقبلة.

وبدأت عملية التصويت في جميع لجان الجمهورية، وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبال ملحوظ للعديد من المواطنين استجابة لدعوة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بالصوت في الانتخابات واختيار رئيس جديد.

وقال الدكتور حسن كمال إن انتخابات الرئاسة المصرية 2024، تأتي في مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، والمشاركة فيها واجب وفرض وحق وطني، لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر وبأمتنا العربية لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة التي يحتاجه المصريون بإلحاح، حيث نجح منذ توليه شؤون البلاد في الحفاظ على مصر، ودعم قضايا الأمة العربية والإقليمية.