عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسن كمال يستقبل المواطنين للتصويت في لجان المعهد الديني بشطورة: بلدنا تستحق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص الدكتور حسن كمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة كمال حسن علي الخيرية لتنمية المجتمع في سوهاج، على استقبال أهالي شطورة وتسهيل عملية التصويت للاقتراع بلجنة المعد الديني بشارع قصر كمال حسن علي، في قرية شطورة محافظة سوهاج.

وتوافد أهالي قرية شطورة منذ اللحظات الأولى على اللجان للمشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيسا للبلاد للمرحلة المقبلة.

وبدأت عملية التصويت في جميع لجان الجمهورية، وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبال ملحوظ للعديد من المواطنين استجابة لدعوة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بالصوت في الانتخابات واختيار رئيس جديد.

وقال الدكتور حسن كمال إن انتخابات الرئاسة المصرية 2024، تأتي في مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، والمشاركة فيها واجب وفرض وحق وطني، لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر وبأمتنا العربية لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة التي يحتاجه المصريون بإلحاح، حيث نجح منذ توليه شؤون البلاد في الحفاظ على مصر، ودعم قضايا الأمة العربية والإقليمية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ترشيحاتنا

فريضة شرعية.. أحمد كريمة يوجه تحذيرا عاجلا للممتنع عن الانتخابات الرئاسية

قبل انتهاء اليوم الأول.. توافد المواطنين بالمرج على لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الأهلي يعلن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا بكأس العالم للأندية| شاهد

قبل الغلق .. شاهد إقبال كثيف علي لجان العياط في الانتخابات الرئاسية

محافظ أسوان في حوار لـ صدى البلد: نشهد عُرسا انتخابيا.. والمرأة تنقل الوعي للأبناء والأحفاد

سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح.. المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ