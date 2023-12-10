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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكرة في ملعب الرياضيين| الوزير والخطيب و"الثعلب" يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. والدرندلي: “مفيش أهلي وزمالك”

رموز كرة القدم في
رموز كرة القدم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت مصر اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة، علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في اليوم الأول من الانتخابات، وذلك داخل لجانهم الانتخابية في مناطق مختلفة داخل محافظتي الجيزة والقاهرة.

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية في مدرسة طبري بالشروق، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب أشرف صبحي، عن حرص المواطنين وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

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