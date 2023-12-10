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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتخابات الرئاسة 2024| إكسترا نيوز: تيسيرات كثيرة في لجان الجيزة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قالت شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد عبدالله، بمنطقة كفر نصار، التي تضم لجنة واحدة، وهي خاصة بالمغتربين، من ضمن 47 لجنة مغتربين ووافدين على مستوى المحافظة، تطبيقا لنص المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يسمح للناخب أو الناخبة خارج حدود المحافظة، بالإدلاء بالأصوات في لجان المغتربين.

وأضافت في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “رصدنا إقبالا كبيرا منذ الثامنة صباحا، حيث توافد المواطنون وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحا ومتواصلة حتى هذه اللحظة وحتى انتهائها في التاسعة مساءً، وتستمر الانتخابات لمدة 3 أيام”. 

 تيسيرات عديدة للمواطنين

وتابعت: "هناك تيسيرات عديدة للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، ونلحظ وجود كراسٍ متحركة لكبار السن ووجود خيمة وأماكن لانتظار المواطنين حتى يحين دورهم للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود لافتات إرشادية تدل المواطنين على كيفية الإدلاء بأصواتهم ولافتات خاصة بذوي الإعاقة للصم والبكم بلغة الإشارة".

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