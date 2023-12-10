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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اتصالات النواب يقود مسيرة حاشدة ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات

أدلى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مسقط رأسه بلجنة مدرسة ترسا للتعليم الأساسي، مشيرا أن المصريين سطروا تاريخا جديدا في الوعي والمشاركة السياسية، مؤكدا أن الحشود أمام اللجان رصاصة في قلب أعداء الوطن.
أوضح بدوي أن المصريين لبوا نداء الوطن، وتوافدوا على صناديق الاقتراع من الصباح الباكر، مؤكدا أن احتشاد الجماهير رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة.


وشهدت قرية ترسا مسقط رأس النائب أحمد بدوي، مسيرة حاشدة، قادها النائب وشارك فيها عدد كبير من أهالي القرية وقرى الوحدة المحلية، حيث رفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر وسط هتافات تحيا مصر، موضحين أن المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني، لا سيما وأن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد رغم كل التحديات.

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الانتخابات إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتخابات الرئاسية تكنولوجيا المعلومات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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