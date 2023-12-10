حملة فريد زهران: الانتخابات الرئاسية اليوم تليق باسم وحجم مصر

قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن ما حدث اليوم هو يوم يليق بمصر وكل المصريين، إذ أنه يوم شديد الرقي وشديد الاحترام، وما تمت ملاحظته كمراقبين للعملية الانتخابية ومشاركين فيها لا يعدو كونه تصرفات عادية، مؤكدا أن هناك بعض السلبيات ولكن لا ترتقي على الإطلاق لما حدث في الانتخابات الرئاسية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الساعات الأولى كان لا يوجد شباب، ولكن الحملة فوجئت بأعداد كبير من الشباب نزلت الانتخابات اليوم.

وتابع، أن المصريين لديهم إرادة، والقدر يستجيب لإرادة المصريين أيا كانت نتيجة الانتخابات، "إحنا عاوزين بلدنا قبل أي نجاح وقبل أي حاجة، وجميع المصريين يستحقون أن يحتفلوا بما يحدث اليوم".

وواصل أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد إقبالا متزايدا عما جاء اليوم، والشعب المصري يثبت مرارا وتكرارا أنه أكبر من أي تحديات.