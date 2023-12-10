حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات باليوم الأول لانتخابات الرئاسة

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح حازم عمر، إن الحملة تتابع العملية الانتخابية من خلال غرفة مركزية و29 غرفة من خلال المحافظات المختلفة، وحتى الآن يوجد إقبال جيد جدا من كافة الفئات المختلفة بقوة سواء الرجال أو الشباب أو المرأة أو رجال السن، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشقنقيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الإقبال إذا استمر بنفس النهج في اليومين المقبلين ستكون نسبة الحضور غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن الغرفة المركزية لم ترصد أي مخالفة في العمليات الانتخابية، وكل ما تم رصده حالات فردية لا ترتقي لدرجة المخالفة أو الخروقات على الإطلاق، ولا يوجد أعمال ممنهجة يمكن رصدها على أنها توجه أو خروقات على الإطلاق.