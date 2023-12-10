حملة المرشح السيسي: المصريون يضربون أروع الأمثلة أمام صناديق الانتخابات

قال كريم سلام، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تحية الشعب المصري على المشهد المميز اليوم في الانتخابات، إذ أن المصريين يضربون أروع الأمثلة في الاحتشاد أمام الصناديق دعما للدولة المصرية إذ أن الانتخابات ليست اختيار لمرشح وإنما اختيار للدولة المصرية والوقوف بجانب الدولة المصرية في جميع قراراتها خاصة القضية الفلسطينية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الساعات الأولى من الانتخابات تم رصد حشود كبيرة على اللجان وخاصة من الشباب والنساء، وخاصة الحشود في المحافظات الحدودية التي لم يكن بها كثافة انتخابية.

وتابع، أنه لوحظ حشود من الشباب وذوي الهمم، وهو ما يرصد اهتمام الدولة بهذه الفئات، "على أد ما يتم الاهتمام بالفئات دي على أد ما الفئات بترد الجميل للدولة، والصورة مش بتكدب، والحشود الموجودة منذ اليوم الأول خير دليل على أن مصر وشعبها وشبابها بخير".