إقبال كثيف.. مراسل صدى البلد يكشف أجواء العملية الانتخابية في الشرقية

كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد بالشرقية، أجواء العملية الانتخابية في المحافظة، موضحا أنها شهدت كثافة في الإقبال من قبل المواطنين الذين توافدوا منذ فتح اللجان.

وأضاف محمود حافظ خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، لـ الانتخابات الرئاسية، أن هناك حشود كبيرة أمام لجان الاقتراع وكل الفئات حاضرة في لجان الانتخابات.

وأكد محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد بالشرقية، أنه لم تتأخر أي لجنة عن موعدها المحدد في التاسعة صباحا، والقضاة حضروا قبل الموعد، مضيفا أنه كانت هناك العديد من المسيرات التي تسير بانتظام في الشوارع بالتنسيق مع المحافظة، مما جعلها لا تؤثر على الحركة المرورية في الشارع.

واستطرد أن المسيرات شهدت هتافات تؤكد مدى وعي الشباب وحبهم لوطنهم، مضيفا أن المرشح حازم عمر تجول في إحدى لجان المحافظة واطمأن على سير العملية الانتخابية.

