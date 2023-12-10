برلماني: إدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات تعكس الصورة الحضارية لمصر

حرص النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي التواجد منذ اللحظات الاولي من فتح اللجان وسط المواطنين، الذين يتوافدون علي تلك المقرات الانتخابية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، رافعين الاعلام المصرية والاغاني الوطنية وسط هتافات " نعم للاستقرار والامان وكلنا معاك ياريس .. السيسي رئيسي .. هنكمل معاك المشوار هنكمل معاك بناء الجمهورية الجديدة ... نعم لغد افضل ".

كما قام النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، بالمرور علي المقرات الانتخابية بمحافظة الدقهلية، وسط حشود ومسيرات جماهيرية مؤيدة للرئيس السيسي ، لحث المواطنين علي أهمية المشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار الرئيس السيسي رئيسا لكل المصريين .

وصرح النائب أحمد العوضي، إن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمني مستقبل أفضل لوطنه وللاجيال القادمة جيلاً بعد جيل، مؤكداً أن مشاركة المصريين شيوخاً ونساء وشباب وفتيات وأطفال، وبكافه فئاتهم، تعكس الصورة الحضارية والديمقراطية المشرفة للدولة المصرية امام العالم أجمع.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحرص المواطنين علي التوافد علي اللجان الانتخابيه منذ الساعات الاولي من فتح المقار الانتخابية امامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة البناء والاصلاح والتنمية ونجي ثمار الانجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.



ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر العظماء على ما بذلوه من جهود وطنية في الاستحقاق الدستوري الجاري من تنظيم وإدارة وإشراف لتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، بكل نزاهة ودقة وشفافية ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة المصريين لحرصهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات الهامة إدراكاً منهم بأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة بناء الوطن.