لذيذ وخفيف.. طريقة عمل حلي البافية

حلى البافيه يعد من الحلويات البرازيلية وهي وصفة سهلة التحضير ولا تحتاج لفرن فهي من أنواع الحلويات التي تقدم باردة بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت مذاقها رائع وشهي.وفيما يلي خطوات عمل حلي البافية.

طريقة عمل حلى البافيه



المقادير:

‏- 3 كوب حليب

‏- 1 كوب بسكويت سادة

‏- 1 كوب حليب مكثف

‏- 2 علبة قشطة نستله

‏- 3 معلقة كبيرة دقيق

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- جوز هند (للوجه)

طريقة التحضير:

في وعاء نضع الحليب المكثف وكوبين حليب سائل ونخلط جيداً.

نضيف الدقيق ونقلب على البارد حتى تختفي التكتلات تماماً.

نرفعهم على حرارة متوسطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط و يسمك القوام.

نطفئ الحرارة ونضيف القشطة والفانيليا ونخلط جيداً.

نغمس البسكويت بالحليب ونرتب طبقة في صينية بايركس وفوقها طبقة من الخليط الذي حضرناه.

نستمر بهذا الترتيب حتى نشكل 3 طبقات بحيث تكون طبقة الوجه من خليط الحليب.

نوزع جوز الهند على الوجه ندخل الصينية الى الثلاجة حتى يتماسك القوام لمدة 4 ساعات على الأقل ثم نقدمه.