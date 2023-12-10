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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي: أطالب المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حسين فهمي
حسين فهمي

أكد الفنان حسين فهمي، على أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

قال الفنان حسين فهمي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “في المساء مع قصواء” على قناة “سي بي سي”، "أطالب المصريين بالنزول للانتخابات فالصوت مهم للغاية، ولابد أن يشارك المصريون سواء غدا أو بعد غد".

تابع "أجلنا مهرجان القاهرة بسبب الوضع في فلسطين، ومر وقته لذلك اعتقد انه سيتم إلغاؤه هذا العام".  
 

إقبال كثيف من سيدات حلوان على الانتخابات الرئاسية

حرصت السيدات في اللجان الانتخابية بحي حلوان على رفع الأعلام المصرية وتشغيل الاغاني للحث على النزول للانتخابات الرئاسية .

و حرصت السيدات على اصطحاب اطفالهن كما حرص كبار السن على الحضور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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