حملة السيسي الانتخابية تشكر المصريين.. وتؤكد: مراكز الاقتراع شهدت إقبالا تاريخيا

تابعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكل فخر واعتزاز حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 الموافق 10 ديسمبر 2023.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنها تابعت استمرار التصويت في جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية من خلال وكلائها ومندوبيها ومفوضيها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى غلق لجان الاقتراع في يومها الأول، مشيرة إلى انه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية، مشيدة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وفي جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

وتثمن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم، وشهدت مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وحتى المساء إقبالاً ملحوظاً من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، وكذلك الرجال والشيوخ والمسنين.

وتتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير لملايين المصريين والمصريات الذين توجهوا إلى الصناديق اليوم والتي شهدت إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح، كما تطالب المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومي الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وتؤكد الحملة ثقة مرشحها في المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، وثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر واستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.