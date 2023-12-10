عضو أمناء الحوار الوطني: مشهد الانتخابات اليوم مبهر والمصريون اصطفوا خلف الدولة

أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعميدة المحررين العسكريين، أن ما شاهدته اليوم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أمام اللجان هو انبهار، موضحة أنها لم تكن تتوقع هذه الكثافات العالية من الناخبين أمام صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات.

وأوضحت "سيد أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب المصري في كل محنة يدلل دلالة جديدة تضاف إلى رصيده التراكمي من تاريخه الحضاري، معقبة: "مشهد الناخبين اليوم يقشعر الأبدان وبه نوع من التسابق لرفعه علم مصر والوقف بجانب الدولة المصرية".

وأضافت أن المواطن المصري بداخله بركان حماسي يفوق تجرمته على أرض الواقع حال تعرضنا لأي أزمة، مشددة على أن أول اختبار حقيقي للديمقراطية عند المصريين جاء في انتخابات 2005، منوهة بأن هذه التجربة لم تنتج نتاج صحي، وأنه من 2005 وحتى 2010 كان حديث المصريين "ماذا بعد".