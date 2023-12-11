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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: الانتخابات الرئاسية حدث كبير على مستوى العالم.. وأطالب الجميع بالمشاركة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان انتخابات الرئاسة المصرية حدث كبير على مستوى العالم، والانتخابات حدث كبير في ظل وجود كيان شيطاني مزروع في المنطقة العربية، يحاول تضليل العالم ويعطي رسائل كاذبة، ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية، ويهجر الشعب الفلسطيني، لذلك التوقيت حرج للغاية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم نجني سوى الخراب منذ عشرين عامًا، تحت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، انهارت عدة دول عربية، وهذه المصطلحات أصبح الغرب يدهس عليه بشكل واضح، وهناك إبادة واضحة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الغرب حاول يصدر مصطلحات كثيرة للشرق الأوسط، وتم تدمير عدة دول عربية، حتى نكون تحت قيادة الغرب، وهناك حرب إبادة ضد الفلسطينين خلال الفترة الحالية، وأمريكا استخدمت الفيتو لمنع ايقاف الحرب والابادة، ولم يقف سوى فلسطين إلا دولة مصر، التي لازالت صامدة وبقوة، رغم محاولات تصدير الأزمات الاقتصادية لنا، هناك أزمات جزء كبير منها من صناعة الغرب".

وواصل: "الدولة المصرية لا ترضخ مطلقًا، والاقتصاد سوف يتحسن وسوف نعبر كل الأزمات، وسنظل صامدين، للمحافظة على تاريخ الأمة العربية، وأصواتكم أمانة ورسالة لكل العالم، هذا حق دستوري لكل مواطن، لابد أن نشارك في الانتخابات الرئاسية جميعًا".

وتابع: "أحذر المواطن المصري من محاولة البعض هز الثقة وجرجرة المواطن إلى بعض الأمور، سوف نتخطى كل الشدائد وسنقاوم بالعمل، وهكذا تولد العزائم والشدة عند البشر، والمحن دائمًا تظهر العزيمة، لابد أن يكون لنا موقف، والمشهد اليوم مفرح ولابد أن يستمر هكذا خلال اليومين المقبلين، لابد أن يكون هناك تلاحم وتكاتف والوقوف خلف الدولة المصرية".

وزاد: "الجيش المصري سيظل صامدًا وحصنًا أمينًا، وهو سبب القوة التي نتحدث بها كمصريين وكذلك حصنًا للشعوب العربية، وكل ما حدث من تسليح وتطوير للجيش المصري، والقوات المسلحة أمر نفخر به جميعًا، ولن يستطيع أحد ان يقرب من (شبر واحد من الاراضي المصرية) وابسط شئ نقدمه الآن أن نشارك في الانتخابات ويستمر المشهد الرائع الذي رأيناه في اللجان الانتخابية".

وأكمل: "كل الطامعين في مصر، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا، الجيش المصري سيظل السد المنيع للمنطقة بأكملها، نحن كمصريين لدينا عزة وكرامة ووطنية وقوة وصلابة".

وأردف: "لن أتحدث عن أزمات اقتصادية ضربت العالم كله، ولكن لدي ثقة كبيرة أننا سنتخطى كل هذه الأمور بالهمة والعزيمة، ولن ننهار أو نتراجع وسنكمل مشوارنا طول الوقت من أجل مستقبل مشرف للمصريين ولأولادنا وأحفادنا، ستظل مصر محروسة ونحن أمناء على هذه الدولة".

وأتم: "الاستحقاق الانتخابي سيكون رسالة للعالم كله، في ظل هذا التوقيت الحرج، ونحن نعيش الآن مرحلة مهمة، والانتخابات جاءت في وقتها، حتى يرى العالم كله ماذا يفعل المصريين، في ظل وجود البعض يحاول "ينهش" فينا.. لكن مصر قوية وستظل أقوى".

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