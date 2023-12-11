قصف جوي إسرائيلي عنيف على عدة منازل وسط خان يونس

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك قصفا جويا إسرائيليا عنيفا على عدة منازل وسط خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصف إسرائيلي مدفعي عنيف يستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.