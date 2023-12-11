رشا مجدي: وكالات الأنباء العالمية تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 عن كثب

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024، كان مبهرا، وتصدرت عناوين ومقدمة المواقع والوكالات العالمية.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن وكالات الأنباء العالمية تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 عن كثب، مشيدة بدور المرأة المصرية في هذه المناسبة الوطنية.

ولفتت إلي أن جميع طوائف الشعب المصري شاركت بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاهد كانت مشرفة أمام اللجان الانتخابية، وطالبت المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن مستقبل البدل متوقف على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية.

ولفتت رشا مجدي، إلي أن السيدة المصرية تعبر بحب عن بلدها في هذه الانتخابات المهمة، لأنها تشعر بالخطر الذي نتعرض له من الخارج، مشددة على أن هذا الأمر مسئولية وطنية من جميع الفئات خاصة الإعلام المصري الذي يناشد جموع المصريين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق المهم والمؤثر في المستقبل القريب.



