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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط 14 هجوما على القرم

صدى البلد

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن إحباط 14 هجوما في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابيباستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها، واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضيروسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 22 طائرة مسيرة وجرى اعتراض 13 طائرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضيجمهورية القرم".

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعاتروسيا.

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