اعتراض 7 صواريخ وسقوط عدد آخر في محيط مستوطنات غلاف غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية ، اليوم الإثنين ، باعتراض 7 صواريخ وسقوط عدد آخر في محيط مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى معبر رفح اليوم الاثنين، بهدف الحصول على انطباع مباشر عن الوضع الإنساني الصعب في غزة وأنشطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة فإن الزيارة، التي من المتوقع أن يشارك فيها 16 سفيرا ونواب سفراء لدى الأمم المتحدة، جاءت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في المجلس كممثل للجامعة العربية.