غارات عنيفة من طائرات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بغزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد طفلين فلسطينيين بعد أن استهدفتهما طائرات الاحتلال خلال قيادتهما لدراجة هوائية في شارع جلال بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق، أن هناك قصفا جويا إسرائيليا عنيفا على عدة منازل وسط خان يونس، كماأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.