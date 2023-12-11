رئيس"الكيماويات" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو العمال لممارسة حقهم الدستوري

أدلي الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين لجنة الشؤون الاجتماعية بميدان الأميرية القاهرة.



وعقب الإدلاء بصوته، تفقد الكيميائي عماد حمدي؛ شركة النيل للأدوية، والشركة العربية للادوية، وممفيس للادوية، لمرافقة العاملين وحشدهم للادلاء بأصواتهم في لجان الاقتراح.

وأكد "حمدى"، انه تم تشكيل غرفة عمليات من قبل النقابة العامة للكيماويات ولجانها علي مستوى الجمهوريه لمتابعة سير العملية الانتخابات ايام التصويت الثلاثة منذ الساعات الاولي ، وأشاد بإقبال العاملين على اللجان.

ودعا رئيس نقابة الكيماويات جميع العاملين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

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