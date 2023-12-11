شتمونا.. برلماني: حشود المصريين في الانتخابات أغضبت الأعداء

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن حشود المصريين فى الانتخابات أغضبت الأعداء، وأن العالم بالكامل يتابع الانتخابات الرئاسية في مصر.



وأضاف، خلال حواره على قناة صدى البلد، بالتغطية الخاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الإعلام العالمي، وضع عنوانا مميزا، وهو المصري ينتخب، وعينه على القضية الفلسطينية.



ولفتت إلي أن المصريين في الداخل يقدمون صورة مميزة، كما قدم المصريون في الخارج، صورة مشرفة، ولذلك كل مواطن عليه أن يشارك ويطالب من حوله بالمشاركة.



وأشار إلي أن، الأعداء وجهوا الشتائم للمصريين، بعد أن فشلوا في السير في عملية منع المصريين من التصويت، معلقًا :" أحد الإعلاميين نشر صورة لـ قيام بعض الأعداء وهم يوجهون الشتائم لـ المصريين".

