حشود وإقبال على لجان التصويت بمنطقة جليم بالإسكندرية..فيديو

رصد مراسل قناة تن، تفاصيل سير الساعات الأولي من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية.



وتحدث مراسل قناة تن من أمام مدرسة محمود سامي، عن توافد المواطنين على لجان التصويت منذ الساعة الأولى، وسط سعادة بالغة من الجميع.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.