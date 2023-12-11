نجوم الفن والشخصيات العامة يتصدرون المشهد الانتخابي .. شاهد

شاركت غرفة العمليات المركزية التابعة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد عدد من الشخصيات العامة والمشاهير على المقار الانتخابية في أول يوم انتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

من جانبها تواصل الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عملها لمتابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية المُشكلة على مدار الساعة ليومها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال موكليها ومناديبها في كافة اللجان وتيسير أي معوقات.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه لم ترصد غرفة العمليات المركزية من خلال التواصل الميداني بالمناديب في اللجان أي تجاوزات أو مخالفات تعيق بالعملية الانتخابية على مدار أول يوم اقتراع، مع رصد استمرار توافد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني على معظم اللجان، وذلك بعد مد عدد من اللجان عملها بعد انتهاء اليوم الأول لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته وفقا للقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تدعو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كافة المواطنين باستمرار التوافد والمشاركة على لجان الاقتراع في اليوم الثاني والثالث وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، مشيرة إلى أن الغرفة على أتم استعدادها في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

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