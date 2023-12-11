غزة والسودان وأوكرانيا.. الأمم المتحدة تطالب المانحين بتقديم 46 مليار دولار|تفاصيل

ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، المانحين بتقديم 46 مليار دولار لعام 2024 لمساعدة الملايين من الأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وأوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في نظرته الإنسانية العالمية لعام 2024 إن نحو 300 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل بسبب النزاعات والطوارئ المناخية والعوامل الاقتصادية.

ويشمل ذلك 74.1 مليون شخص في شرق وجنوب أفريقيا، وهو جزء كبير منهم متضررون من الأزمة في السودان.

وقال رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث: “سنستهدف احتياجاتنا المحددة، للوكالات التي أمثلها، 181 مليونًا من تلك الـ 300”.

وأضاف أن هناك منظمات أخرى، بما في ذلك الصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، قدمت نداءات تمويل خاصة بها.

ويواجه النظام الإنساني أزمة تمويل رئيسية، حيث تم تمويل أكثر من ثلثي الـ 57 مليار دولار المطلوبة لتقديم المساعدات العام الماضي فقط، وفقًا للتقييم السنوي لأوتشا للاحتياجات الإنسانية العالمية.

ووصف غريفيث ذلك بأنه “أسوأ نقص في التمويل في سنوات”.

وقال أيضا إنه كان من الصعب تقليل النداء لعام 2024 وضمان أن تكون وكالات المساعدة “واقعية ومركزة وصارمة” عند تقييم الاحتياجات.

وقال غريفيثس: “أعتقد أن الشرق الأوسط ككل وغزة والضفة الغربية ستكون على الأرجح منطقة الحاجة الأكبر، لكن أوكرانيا تمر بأوقات عصيبة وحرب ستعاود بكامل قوتها العام المقبل، وستحتاج إلى الكثير من الاهتمام”.