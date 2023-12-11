النائب مصطفى قدري يقود مسيرة مؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أدلى النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة قدري أبو حسين بأخميم.

وقام النائب مصطفى قدري الشريف بالمرور على العديد من المقرات الانتخابية ومنها مدرسة النيل الابتدائية ومدرسة الفتح بأخميم وسط حشود ومسيرات جماهيرية كبيرة من المواطنين والمؤيدة للرئيس السيسي.



وصرح مصطفى الشريف بأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية حق وواجب على كل مصري ومصرية يطمح بمستقبل مشرق لوطنه.



وأشاد بحرص المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية منذ لحظة فتح باب التصويت وهو ما يعكس مدى وعي المصريين وحرصهم بالمشاركة

في الانتخابات التي تعد استكمالا لبناء مصر الحديثة.



وثمن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.



ووجه النائب مصطفى قدري الشريف الشكر لجميع القيادات التنفيذية وعلى رأسها محافظ سوهاج لجهودهم في إزالة كل العقبات من تأمين اللجان وتقديم كل التسهيلات للناخبين للخروج بمشهد مشرف يلقى بمصر ومكانتها بين الأمم