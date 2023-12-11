إقبال كثيف من طلاب الأزهر على التصويت بمدرسة الفردوس الجمالية.. صور

شهدت مدرسة الفردوس بالجمالية إقبالاً كثيفًا من طلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر حيث أدلى طلاب كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية بأصواتهم بصحبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليات.

وعبر الطلاب عن سعادتهم، للتصويت في الانتخابات الرئاسية خلال يومها الثاني اليوم الثاني في اللجان المخصصة للمغتربين وفق ما حددته مسبقًا الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

من جانبهم عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذي يثبت للعالم أن المصريين على دائمًا قدر المسؤلية.

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