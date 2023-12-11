حشود أمام مؤسسة أبو العينين للاستعلام عن بياناتهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية

شهد مقر مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، بالجيزة، حشودًا كبيرة من المواطنين، الراغبين في الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، وذلك منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.
ووفرت مؤسسة أبو العينين، من خلال متطوعوها والأجهزة التكنولوجية الحديثة، خدمة الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية للناخبين، وذلك لمساعدتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقام المتطوعون لدى المؤسسة، بتسهيل عملية استخراج البيانات الخاصة بالمواطنين، وتفاصيل مقر اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في كشوف الناخبين.
وتعمل مؤسسة أبو العينين، منذ انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، على مساعدة الناخبين، وتذليل أي عقبات تواجههم في طريق المشاركة في الاستحقاق الدستوري.
ويأتي هذا الدور الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين، من منطلق مسؤوليتها الوطنية، وحرصها على المساهمة في هذا المشهد الانتخابي الحضاري، وإلعمل على إتاحة الفرص لمشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024.