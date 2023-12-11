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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: طوابير المصريين أمام صناديق الاقتراع تدعو للفخر والاعتزاز

صدى البلد

أدلى النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر بالقاهرة.


قال اللواء طارق نصير إن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تدعو للفخر والاعتزاز وتؤكد على أننا أمام ملحمة وطنية ديمقراطية متكاملة وان الشعب المصري أصبح يدرك المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية.


وأشاد نصيربالدور الذي تقوم به المرأة المصرية والتي دائما تفرض وجودها في كل الأوقات
والمحن التي يواجهها الوطن.


لافتا أن ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية تفوق المرات السابقة وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل سياسي مشرق.

وثمن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين وان كل قاض يشرف على لجنة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.


ووجه اللواء طارق نصير الشكر لكل الجهات التنفيذية على جهودهم في إزالة كل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل مشرف امام العالم.

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