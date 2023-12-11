إصابات وأضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد قصفها من كتائب القسام.. شاهد

قالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إن هناك إصابات وأضرار في المستوطنات وسط فلسطين المحتلة بعد قصفها من قبل القسام.

وأعلنت كتائب القسام، استهدافها دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في محور شمال مدينة خان يونس.

https://x.com/shehabagency/status/1734162294949503426?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأحد، مقتل 40 جنديا إسرائيلياوإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا ق.تل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيلوجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائفوالعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخقصيرة المدى”.