بعد اتهامات بالفساد والرشاوى.. رئيس وزراء اليابان يعد بـ "استعادة الثقة"

في ظل الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعهد كيشيدا اليوم الاثنين، بإعادة الثقة فيحكومته في ظل تقارير تفيد بأنه يخطط لإقالة الوزراء المتورطين في فضيحة تمويلية ضربت دعمه الشعبي المتراجع. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ويتهم بعض أعضاء البرلمان بأنهم تلقوا آلاف الدولارات من الأموال غير المبلغ عنها في واحدة من أكبر التحديات التييواجهها الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي حافظ على السلطة في معظم تاريخ اليابان ما بعد الحرب العالميةالثانية.

وأظهر استطلاع نشر اليوم الاثنين أن تقييمات الحكومة بلغت مستوى قياسيًا منخفضًا، في حين حذر الشريك الائتلافيللحزب الديمقراطي الليبرالي من أنه لن يتسامح مع أي خرق للقواعد، وذكرت وسائل الإعلام أن الحزب المعارض الرئيسييستعد لتقديم مذكرة عدم ثقة في إدارة كيشيدا.

وقال كيشيدا للصحفيين اليوم الاثنين: “سننظر في اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب لإعادة الثقة العامة”،ممتنعًا عن الإدلاء بأي تفاصيل.

ولا يحتاج كيشيدا إلى الدعوة إلى انتخابات حتى أكتوبر 2025 على أبعد تقدير ، وقد عانى المعارضة المنقسمةوالضعيفة تاريخيًا من تحقيق تقدم مستمر في هيمنة الحزب الديمقراطي الليبرالي. لكن الوقت قد ينفد على رئيسالوزراء ، الذي يقول المحللون إنه سيواجه صعوبة في إحياء حظوته حتى مع تغيير وزاري.

وقال مايكل كوسيك، أستاذ متخصص في السياسة اليابانية في جامعة تمبل في طوكيو: “إنه (كيشيدا) في دوامة الموتالتي لا مفر من نتيجتها.. الناس موحدون.. لا يهم ما إذا كنت يساريًا أو يمينيًا ، مثاليًا أو واقعيًا ، فهم يكرهون هذا. هذهفضيحة تستولي على خيال الجمهور وتشير إلى أن هذه مشكلة خطيرة للحزب الديمقراطي الليبرالي في المستقبل”.

وقال أتسو إيتو ، محلل سياسي ومسؤول سابق في الحزب الديمقراطي الليبرالي ، إنه من غير المحتمل أن يتعافىكيشيدا من الفضيحة ولكنه سيظل في منصبه حتى انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي المقررة في سبتمبر2024 ، ما لم تكن هناك انتخابات مبكرة.

وتتركز التحقيقات التي يجريها الادعاء في طوكيو حول فصيل سيوا كاي ، أكبر وأقوى فصيل في الحزب الديمقراطيالليبرالي ، والذي كان يقوده رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ولا يزال يشار إليه في كثير من الأحيان باسم فصيل آبي.

ويُزعم أنهم أخفوا مئات الملايين من الين من الأموال السياسية على مدار خمس سنوات في مخطط رأى بعض أعضاءالبرلمان يتلقون “رشاوى” من مبيعات التذاكر للأحداث الحزبية التي لم يتم تسجيلها في الكتب ، وفقًا لتقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة آساهي مساء الأحد أن كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و 11 منصبًا وزاريًا آخر في حكومته. ويمكن أنيأتي التغيير في أقرب وقت يوم الخميس ، وفقًا لوسائل الإعلام.