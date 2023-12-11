المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة في منطقة جحر الديك بغزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "الجهاد"، قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك بقطاع غزة ومحور التقدم نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ومنذ قليل قالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذته كتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.

وقالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إن هناك إصابات وأضرار في مستوطنات وسط فلسطين المحتلة بعد قصفها من قبل القسام.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، استهدافها دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في محور شمال مدينة خان يونس.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأحد، مقتل 40 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا ق.تل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها”.