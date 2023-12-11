تنتهك صفقات التبادل.. إسرائيل تلاحق أسيرة فلسطينية محررة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال انتهك صفقات التبادل، ويلاحق الأسيرة الفلسطينية المحررة فدوى حمادة.

كانت هيئة شؤون الأسرى قالت في وقت سابق، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر الماضي، 142 من النساء والفتيات.

وذكرت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات".

وأضافت المؤسستان أنه "وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)".

ولفت البيان: "إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر، عن وجود 260 معتقلا/معتقلة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين".

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير حول المعتقلين الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة، والذي "تقدم بطلب إلى مسئولة إدارة السجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها".