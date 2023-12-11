المقاومة الفلسطينية تطلق النار بكثافة تجاه مستوطنة ميراف بالضفة الغربية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عناصر من المقاومة الفلسطينية أطلقت النار بكثافة تجاه مستوطنة ميراف المقامة على أراضي قرية جلبون شرق جنين بالضفة الغربية.

في سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “الجهاد”، قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل

ومنذ قليل قالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قرب فتحة نفق في خان يونس.

وقالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إن هناك إصابات وأضرار في المستوطنات الواقعة بوسط فلسطين المحتلة بعد قصفها من قبل القسام.

وأعلنت كتائب القسام، استهدافها دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في محور شمال مدينة خان يونس.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأحد، مقتل 40 جندياإسرائيلياوإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا ق.تل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها”.